PM invade casa e leva trabalhador a força para delegacia no interior do Acre

Um trabalhador que pediu para não ser identificado foi preso dentro da própria residência após policiais miliares invadirem o local na manhã de domingo (20), no bairro Portelinha, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, o trabalhador estava no portão da própria residência, com a motocicleta parada e desligada, conversando com a filha, quando avistou os militares vindo para seu encontro e já dando ordem para abordagem.

O homem acabou se assustando e entrou para a casa, mas percebeu que os polícias militares entraram em seguida e se armou de um cabo de vassoura e acabou desferindo vários golpes contra os PMs.

Um dos policiais pegou uma “cabada” de vassoura nas pernas e acabou caindo, e outro ao tentar deter o homem também foi atingido. Um dos PMs ainda pegou uma ripa e jogou contra o homem que estava dentro de casa e não foi atingido.

Após toda confusão, o sargento que estava comandando a guarnição, de posse de uma arma de choque, calmamente negociou a rendição e levou o trabalhador para a delegacia.

O homem que teve a residência invadida pelos PMs comprovou que tem os documentos em dias da motocicleta e possui habilitação. O homem ficou detido e saiu após pagar R$ 1.100,00 de finança.

Segundo a lei, policiais militares só podem entrar em uma residência quando a pessoa estiver em flagrante delito, o que não parece ser o caso. A família disse que agora tem medo de represália por parte dos militares.

A reportagem não foi informada sobre a posição da PMAC sobre o assunto e deixa o espaço aberto para a manifestação da corporação.

Veja o vídeo:



