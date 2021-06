PM de Sena Madureira apreende entorpecentes no Bairro Segundo Distrito

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8 °BPM de Sena Madureira, apreendeu certa quantidade de entorpecentes no fim da tarde de ontem (23), na Região do Segundo Distrito da Cidade, durante um patrulhamento de rotina.

Após ser acionada para atender uma ocorrência de roubo na região, a guarnição visualizou um suspeito aparentando certo nervosismo e tentando empreender fuga. Com isso, os PMs realizaram a abordagem e encontraram entorpecentes do tipo maconha com o infrator.

Na sequência, os Policiais pediram autorização para adentrar uma residência, e fazer buscas. Com a permissão da moradora, os agentes de segurança encontraram dois involúcros de cocaína, e ainda um televisor e um vídeo game, que haviam sido penhorados pelos usuários.

Ainda durante a ação uma mulher tentou esconder uma balança de precisão, que era utilizada para pesar o entorpecente, e foi encontrado dinheiro proveniente da venda do produto ilícito. Após o flagrante, foi dado voz de prisão aos envolvidos pelo crime de tráfego de Drogas, e todos foram conduzidos à delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.



