PM de Manoel Urbano recupera moto que havia sido subtraída após “golpe” na OLX em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, hoje (sábado), (19/06/2021), por volta das 10h00min, em uma atuação exitosa do 2° Pelotão de Destacamento da Cidade de Manoel Urbano conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido subtraída, após a vítima ter sido enganada por estelionatário, que conseguiu convencê-la a entregar o automóvel e o documento para um “teste drive”.

Publicidade

O fato ocorreu no Bairro Cristo Libertador na cidade de Sena Madureira, no sábado (12) de junho de 2021.

Após isso, o estelionatário sumiu com o veículo e bloqueiou a vítima do WhatsApp sem realizar o pagamento do contrato de compra e venda.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar de Sena Madureira que realizou patrulhamento, mas não conseguiu recuperar a motocicleta e prender o infrator.

Posteriormente, o estelionatário “vendeu” o veículo para um nacional da cidade de Manoel Urbano, que também foi possivelmente enganado e depositou o valor de 4.500 reais para “adquirir” o veículo.

Por esses fatos, a Polícia Militar de Manoel Urbano em patrulhamento apreendeu o veículo, pois constava restrição roubo/furto, bem como, no intuito de ser realizado investigação objetivando restituir ao legítimo dono e esclarecimento do crime.



Publicidade