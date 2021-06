Planejamento do Bolsa Família conta com fim de outros programas

O planejamento do novo Bolsa Família está sendo trabalhado desde 2020 e conta com várias mudanças no atual programa.

Publicidade

Entre elas, está o aumento das parcelas médias para R$ 300 e também a adição de mais pessoas ao público atendido.

Além disso, o governo está estudando uma forma de redesenhar e unificar outros projetos sociais, como seguro-defeso e Farmácia Popular, para financiar esse.

Uma das propostas é acabar com o abono salarial PIS/PASEP pago uma vez por ano no valor de um salário mínimo.

De acordo com a equipe econômica, a finalização desse benefício geraria R$ 20 bilhões para serem investidos no Bolsa Família sem chegar ao teto de gastos públicos.

O governo também pretende estimular o desenvolvimento econômico e social das famílias ajudadas.

Sendo assim, é possível que pessoas que trabalhem formalmente possam entrar para o programa.

Pelas regras atuais, quem tem a carteira assinada não pode receber as parcelas.

Assim, será feito um reforço no Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) e no Bônus Incentivo à Qualificação (BIQ) para pagar bolsas a trabalhadores que participarem de cursos de aperfeiçoamento.