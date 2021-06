Pessoas em Cruzeiro do Sul na faixa de 40 a 49 anos tem correspondido à vacinação Anti-Covid

A Secretaria Municipal de Saúde segue com o seu cronograma de vacinações contra a Covid-19 e nessa quinta-feira,17, a vacinação é para a faixa etária de 44 e 45 anos .

Até sábado em Cruzeiro do Sul pessoas acima de 40 anos serão vacinadas

Desde o último dia 14 de junho que pessoas na casa dos 40 a 49 anos começaram a ser vacinadas, só que por etapa decrescente. Nesta quarta feira,16, foi a vez daqueles que tem entre 46 e 47 anos e nesta quinta, 17, dos 44 aos 45 anos. Na sexta feira, dos 42 a 43 anos e no sábado de 40 a 41 anos.

A secretária adjunta Valéria Lima afirma que na quarta-feira a vacinação teve um público expressivo. As pessoas realmente comparecerem e se vacinaram.” O público de 46 e 47 anos no total 1117 pessoas foram vacinadas. Vacinamos também na tenda do Teatro dos Nauás 50 pessoas de segunda dose.

A vacinação está acontecendo na zona rural e também se refere ao público de 40 a 59 anos e está ocorrendo de forma simultânea. “Ontem nos tivemos vacinação no Santa Luzia, Lagoinha, Igarapé Preto, parte do Ramal 2 e Canela Fina, relatou a secretária adjunta”.

Em relação a vacinação de gestantes e puérperas, a secretária fala que é muito importante que as pessoas entendam que só podem executar determinadas ações através de nota técnica. “Nós só podemos executar determinadas ações através de notas técnicas de Estado”.



