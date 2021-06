Pelo 3° dia consecutivo, prefeitura anuncia vacinação para pessoas acima de 38 anos na Capital

Na noite desta segunda-feira (21) a prefeitura da capital anunciou que dará continuidade à vacinação de pessoas a partir dos 38 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira (22).

A capital acreana, Rio Branco, disponibiliza 12 pontos de imunização. Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Já as pessoas que precisam receber a segunda dose da vacina, conforme data descrita na carteira de vacinação, ainda podem procurar o drive-thru, montado no antigo pátio do Detran-AC, em frente ao 7º BEC.

Os pontos de vacinação disponíveis são: Urap Eduardo Assmar, Urap Bacurau, Urap Rosângela Pimentel, Urap Vila Ivonete, Urap Roney Meireles, Urap Hidalgo de Lima, Urap Claudia Vitorino, Urap São Francisco, Urap Valdeisa Valdez, Policlínica Barral y Barral, Urap Maria Barroso e Drive-thru em frente ao 7º BEC.



