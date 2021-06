Pecuarista acreano se revolta com Operação do Ministério da Agricultura: “Não sou vagabundo”

Durante uma fiscalização realizada por volta do meio-dia desta terça-feira, 15, por funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf/AC) na fazenda Campo Esperança, no município de Capixaba, de propriedade do pecuarista Jorge Moura, resultou em desentendimento entre o produtor e os servidores do órgão federal.

Publicidade

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o pecuarista e agricultor Jorge Moura não gostou da presença do Exército durante a fiscalização, situação que ele considerou desnecessária, desrespeitosa. “Não somos bandidos”, ressaltou.

Em nota, Nenê Junqueira – Secretário de Estado de Produção e Agronegócio, saiu em defesa do produtor. “O produtor não pode ser tratado como bandido!, escreveu.

*Venho manifestar o meu repúdio em decorrência da Operação Vigia, fiscalização na linha de fronteira. Operação do Ministério da Agricultura – Mapa, realizada para verificar sobre defensivo agrícola. Na ocasião, a equipe entrou no local, com exército, parecendo uma operação de guerra, será que é correto tratar quem trabalha desta forma? Sem um aviso prévio? Ocorre que tal situação causou desconforto e constrangimento, uma vez que trata-se de um produtor rural trabalhador, que merece respeito, assim como tantos outros no estado do Acre.

Junqueira disse que no momento do ocorrido, o mesmo estava acompanhado de sua esposa e trabalhando ao lado de seus familiares. “Estou atento às expressões e atitudes desta natureza e não compactuo em nenhuma hipótese com tais práticas”.

O secretário revelou que já passou o vídeo para o Senador Márcio Bittar, e pediu para ele falar a respeito com a ministra Tereza Cristina. “Comuniquei também o nosso governador, Gladson Cameli, em relação a este fato lamentável. Fica aqui registrado, minha indignação e solidariedade ao produtor”, encerrou.

Veja o vídeo:



Publicidade