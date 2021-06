Operação Hórus prende mulher com drogas, dinheiro e celulares receptados

Em cumprimento à operação Hórus, do programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (V.I.G.I.A), a Polícia Civil, em Marechal Thaumaturgo, com apoio de agentes do Núcleo Draco/Denarc, realizou um trabalho investigativo a fim de apurar denúncias de tráfico de drogas e de crime de receptação, praticados por um casal de criminosos do referido município.

Na manhã de desta terça-feira (29), a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, realizaram diligências e conseguiram localizar a residência de uma casal de criminosos da cidade, local onde realizavam comercialização de drogas, bem como compravam produtos de furtos e roubos ocorridos na cidade, incidindo, assim, no crime de receptação.

No momento da abordagem, o autor A. V. M. da S., de 20 anos, membro cadastrado de facção criminosa, conseguiu se evadir, sendo dado voz de prisão para a autora T. O. C. , de 19 anos, que foi presa de posse de drogas, aparelhos celulares e a quantia de R$ 130,00 em espécie. Diante dos fatos, a autora e o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil do município para lavratura do auto de flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.

Na abordagem foram apreendidas 358 gramas de maconha, avaliadas em R$ 1.074,00, 82 gramas de Skank – avaliadas em R$ 410,00, 50 gramas de cocaína, avaliadas em R$ 800,00, 404 gramas de oxidado de cocaína, avaliadas em R$ 3.232,00, além de quatro aparelhos celulares avaliados em R$ 3.800,00 e ainda R$ 130,00 em espécie, num prejuízo de R$ 9.446,00 ao crime organizado.

Na operação de combate ao tráfico de drogas e receptação foram envolvidas uma viatura e quatro policiais Civis e Militares.



