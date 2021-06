“O governo também precisa assumir a responsabilidade em reabrir ramais aqui em Sena Madureira”, diz vereador Canário Roseno

Conhecedor da grande malha de ramais em Sena Madureira, o vereador Canário Roseno (PTB) declarou durante a sessão desta terça-feira (22) que se o Governo do Estado não cumprir o que prometeu, e não assumir a responsabilidade em reabrir ramais no município, o produtor rural será bastante prejudicado.

Canário salientou que tem ciência que por mais que o prefeito Mazinho Serafim (MDB) se esforçe e procure atender as demandas dos moradores da área rural do município, não vai conseguir atingir a meta de ramais abertos em tempo hábil nesse verão, pois Sena Madureira tem a maior extensão de ramais do Estado.

“Eu tenho visto o empenho do prefeito em atender os pedidos dos moradores rurais, mesmo com poucas máquinas à disposição da Prefeitura. Mas todo mundo é sabedor que o Governo precisa assumir a responsabilidade em reabrir ramais aqui em Sena Madureira também. Falaram que o Deracre iria vir no mês de Junho, mas até agora não chegaram. Se hoje tem ramal aberto por essa época aqui em nosso município, isso se deve a Prefeitura. Estamos em pleno verão e eu não vejo uma máquina do Governo por aqui”, disse o Vereador.

É importante destacar que o parlamentar está coordenando a reabertura do Ramal São João e ramais adjacentes, nesse primeiro momento uma Pá Carregadeira está realizando um melhoramento e logo em seguida uma máquina patrol dará o acabamento. Essas ações são resultados das solicitações que ele tem ao Prefeito Mazinho Serafim.



