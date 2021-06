Novo lote de vacinas contra Covid-19 será utilizado para aplicação de 2ª dose

O Acre recebeu do Ministério da Saúde (MS) nesta segunda-feira, 21, mais 19.250 doses da vacina Oxford/AstraZeneca que, de acordo com as orientações do MS, serão utilizadas na aplicação de segunda dose. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do MS, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

O processo de entrega aos municípios se dá com o auxílio das demais instituições do governo do Estado, como a Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere até as localidades mais isoladas, constituindo um esforço da Sesacre, por determinação do governo do Estado.

Além disso, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), está em missão pela ação intitulada Operação Gota, que conta com o apoio da aeronave da Força Aérea Brasileira e das equipes técnicas do estado e dos municípios.



