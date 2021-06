Novo aumento deve elevar o gás de cozinha para em média 110 reais em Cruzeiro do Sul

A botija de gás de 13 quilos será vendida mais cara por revendedores e comerciantes de Cruzeiro do Sul, após o reajuste de 5,9% anunciado pela Petrobrás na última sexta-feira, dia 11 de junho.

Publicidade

Na distribuidora gerenciada por Daniel Rodrigues no bairro João Alves, ainda não houve reajuste, mas a expectativa é de que o botijão de gás suba de preço nos próximos dias. “Infelizmente tivemos mais um aumento do preço do gás que vai ser em torno de quatro reais”.

Com esse aumento o gás de cozinha pode saltar aproximadamente para R$110,00 em Cruzeiro do Sul pelo menos. Nas regiões mais distantes do Juruá, pode ficar ainda mais caro por conta do frete.

Um dos setores que sofre com o aumento é o ramo da culinária que consequentemente aumenta o preço dos seus produtos. “Toda semana nós trocamos a botija de gás e não incluímos o preço da comida no gás. Vai sair bem caro pra gente”, relatou a dona de uma pensão.Outra maneira que muitos donos de pensão estão começando a usar, é o uso de fornos e outros equipamentos elétricos e até fogão a lenha na hora de preparar a comida.



Publicidade