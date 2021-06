Nova coordenadora do Procon é empossada em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta segunda-feira, 21, tomou posse a nova coordenadora executiva do Procon, Aleissa Lima, a cerimônia foi na sede da Prefeitura.

O Procon é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, responsável por ajudar a mediar os conflitos entre os consumidores e os fornecedores de produtos e serviços.

Sendo desenvolvido através do termo de cooperação entre Município e Estado.

A nova coordenadora Aleissa Lima, que é bacharel em Direito, pontou sobre as novas frentes de trabalho.

“A nossa proposta é tentar sempre desenvolver os conflitos através do diálogo de forma consensual, priorizando sempre o trabalho preventivo com a nossa população”, destacou ela.

Durante muitos anos a população, fez reivindicações para que tivesse o programa no município, após aprovação do decreto, as ações iniciaram em dezembro de 2020, para coibir práticas atentatórios ao direito do consumidor.

O chefe do gabinete Ney Williams, relatou sobre a parceria da Prefeitura com o Estado.

“O quadro de funcionários e o espaço do Procon é feito através da Prefeitura.

Estamos empenhados em oferecer um serviço de qualidade, focando sempre em orientar, antes mesmo de fiscalizar para que os nossos comerciários e consumidores se sintam representados”, frisou Ney Williams.



