No Bial, Huck confirma substituição de Faustão e sonho adiado da Presidência

Luciano Huck compartilhou as imagens da entrevista remota que concedeu a Pedro Bial na ferramenta Stories do Instagram na última noite. O Notícias da TV apurou que o programa vai ao ar após o Jornal da Globo desta terça; a informação foi confirmada pela emissora nesta tarde.

Em um material enviado à imprensa, a Globo manteve o mistério sobre a renovação, mas avisou que Huck terá “uma conversa franca com Pedro Bial sobre a sua vida e seus projetos, num papo que traz respostas para perguntas que geram muita curiosidade”.

Além do contrato e do programa aos domingos, o apresentador tratará sobre o documentário 2021: O Ano Que Não Começou, disponível no Globoplay, e sobre o livro De Porta Em Porta, que será lançado em breve.

Veja o que ele fala da obra abaixo:

EU NÃO SOU UM REPENTISTA, NÃO SOU UM TALENTO DA MÚSICA. EU SOU UM HOMEM DA COMUNICAÇÃO. ESTOU HÁ 21 ANOS, LITERALMENTE, RODANDO O PAÍS INTEIRO POR CAUSA DO CALDEIRÃO DO HUCK, E ISSO ME COLOCOU DIANTE DE UMA REALIDADE MUITO FORTE, QUE É A REALIDADE DESSE PAÍS. A TELEVISÃO ME PROPORCIONOU CONHECER O PAÍS DE UM JEITO MUITO PROFUNDO. A MINHA RELAÇÃO É COM AS PESSOAS. EU GOSTO DE OUVIR, CONVERSAR, MERGULHAR NA HISTÓRIA. REALMENTE ME ENVOLVO, DE VERDADE. PODE PARECER, NOS MEUS PROGRAMAS, QUE EU ESTAVA IMPACTANDO A VIDA DAS PESSOAS, MAS EU POSSO GARANTIR QUE O RIO CORRE NA DIREÇÃO OPOSTA. O IMPACTADO FUI EU, EU ME TRANSFORMEI.

O vínculo anterior de Huck com a Globo durou os últimos seis anos e acabaria em 30 de junho. Até o início de 2021, havia uma incerteza se ele aceitaria renovar o contrato ou se deixaria a televisão para concorrer às eleições presidenciais de 2022.

A situação começou a mudar no fim de janeiro, quando Faustão anunciou que esse seria o seu último ano na líder de audiência. Executivos da Globo e membros da família Marinho passaram a pressionar Luciano Huck para adiar os planos de ingressar na política. E ele cedeu.

No novo contrato, Huck foi empossado como o “dono dos domingos” da Globo. Queridinho do mercado, ele é visto como o homem certo para encarar o desafio de sustentar a audiência e o faturamento de Faustão. Além disso, o horário nobre do domingo é um espaço que ele sempre quis ocupar.