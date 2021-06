Nego do Borel vira chacota ao postar foto de gringo no Dia dos Namorados

Que situação! O cantor Nego do Borel virou chacota nas redes sociais na tarde desse sábado (12), Dia dos Namorados, por ter postado uma foto de uma outra pessoa em seu perfil no Instagram como se fosse ele.

Na Imagem original, o youtuber americano Clarence White aparece beijando o pé de sua esposa em uma banheira segurando uma taça de uma bebida que muito se assemelha a champagne. A imagem foi postada pelo influencer no último dia 22 de maio.

Acontece que Nego do Borel pegou essa mesma imagem e postou em seu perfil no Instagram na madrugada desse sábado (12), como se fosse ele. Na legenda, o funkeiro escreveu: “Feliz para vocês Dia dos namorados!”, seguido de um emoticon que indica uma carinha louca.

Não demorou muito para que os internautas reparassem que a foto se tratava do influencer americano e não do cantor. E Nego do Borel é claro virou chacota nas redes sociais:

“Essa vergonha foi no crédito ou no débito?” Perguntou o perfil de nome Sih, em seu perfil no Instagram. “Entre ele e Duda, já sabemos quem é que chora no chuveiro”, brincou Samara Cris também pelo Instagram. “Só pq a Duda postou com o novo boy. Não quer sair por baixo, disse Amanda Miranda pela mesma rede social.”

Vale lembrar que sua ex-namorada Duda Reis assumiu nesse sábado oficialmente seu namoro com o empresário milionário Bruno Rudge, filho do ex-vice presidente do Banco Itaú.