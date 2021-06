Na zona rural, vereador Carlos Beliza acompanha ações em prol dos produtores rurais de Sena Madureira

Sempre atento às necessidades da população senamadureirense, o Vereador Carlos Beliza (MDB) tem se dedicado à visitar algumas comunidades rurais com o fito de ouvir as reivindicações dos produtores, e levar ao conhecimento do Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e de órgãos competentes visando atender suas demandas.

À exemplo disso, o parlamentar esteve na tarde de ontem (16) acompanhando uma ação da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Produção, na área rural do município, juntamente com o representante da pasta, Adevaldo Rodrigues, o “Dé”.

O trabalho de gradagem é fruto de uma parceria entre a Gestão Municipal e os produtores, que objetiva preparar a terra para receber o plantio de grãos de milho e café.

“Essas ações são de suma importância, sobretudo para o pequeno produtor, pois o incentiva a investir no cultivo do produto, e garante uma nova fonte de renda para que possam sustentar suas famílias. Parabéns ao prefeito Mazinho Serafim (MDB) por acreditar e incentivar a agricultura familiar em nosso município. Muitos produtores não dispõe de condições financeiras para pagar um serviço desse porte, pois uma hora de máquina custa caro. Por conta disso, essa atitude do poder público municipal em prol da população rural é louvável”, disse Carlos Beliza.

Além desse trabalho, a Prefeitura também oferece serviços de açudagem para os agricultores. O produtor que deseja receber esses benefícios deve procurar a Secretaria Municipal de Produção para realizar um pré-cadastro.



