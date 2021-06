Mutirão vacinou quase 5 mil pessoas contra a Covid-19 em 48 horas no Palácio Rio Branco

Com um número bem acima do esperado, o mutirão de vacinação contra a Covid-19, que ocorreu durante 48 horas em frente ao Palácio Rio Branco, imunizou quase 5 mil pessoas, entre a quinta-feira (17) e início da manhã deste sábado (19).

Inicialmente a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que a média esperada era de vacinar cerca de 2,5 mil pessoas com idade a partir de 45 anos. Mas, apenas no primeiro dia, mais de mil pessoas foram vacinadas no local. Ao todo foram mais de 4,6 mil pessoas do público geral a partir de 45 anos e mais 126 grávidas e mulheres no pós-parto que foram vacinados no local.

A tenda montada em frente ao Palácio para receber a população fechou às 8h deste sábado, mas quem estava na fila continuou sendo vacinado.

Uma das últimas a entrar na fila, Regina Lúcia Silva, de 49 anos, estava fantasiada de borboleta como símbolo de sair do casulo. Ela estava emocionada por receber a primeira dose da vacina e ainda incentivou a população a tomar a vacina e perder o medo dos efeitos.

“É uma forma de mostrar o tamanho da minha felicidade que esse dia representa para mim. Ainda estamos meio que retraídos e guardados e a vacina representa poder sair do casulo e fazer muitas coisas que a gente não podia. Mas, é claro que a gente precisa ainda usar máscara e com todos os cuidados que são divulgados o tempo todo. Porque quando temos esses cuidados pensamos também no outro. Estou muito feliz e viva o SUS, viva a vida e tudo de bom para todos nós. Venham tomar a vacina”, disse.

O secretário de saúde Alysson Bestene disse que foram disponibilizadas cerca de 5 mil doses de vacina em remessas que foram enviadas aos poucos pela prefeitura. Ele comemorou os números alcançados e informou que outras ações como estas devem ocorrer também no interior do estado.

“Foram 48 horas de muito trabalho, dedicação em prol da vida, de preservar e salvar vidas. Um momento de esperança para que as pessoas fiquem imunizadas, combatendo esse vírus. A gente vai continuar trabalhando, a secretaria em parceria com os municípios, em especial Rio Branco, mas vamos fazer ações como esta em outros municípios e também a secretaria já vem trabalhando com a operação gota, em várias localidades para que as famílias com dificuldades no acesso, a gente chega lá, porque vacina boa, é vacina no braço”, disse.

Vacinação no Acre

A Saúde do Acre recebeu, nessa sexta, no aeroporto de Rio Branco, dois lotes de vacinas. São ao todo 9.360 doses da Pfizer e 5 mil da CoronaVac, somando 14.360 doses.