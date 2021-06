Mulher estuprada por Lázaro: “Não está sendo fácil relembrar de tudo”

Uma moradora de Ceilândia, de 31 anos, acompanha com atenção o caso. Ela tem muito medo. Em 2009, foi estuprada por Lázaro e o irmão dele, Deusdete, morto há cinco anos.

Na época, a dupla agiu de forma semelhante ao atual modus operandi de Lázaro. Os irmãos invadiram uma casa no Sol Nascente e fizeram a família refém. A jovem, com 19 anos, estava visitando primos e tios. Todos foram despidos e trancados no banheiro. Os dois estavam com uma espingarda e facas.

A mulher contou estar sem dormir e ansiosa: “Não está sendo fácil relembrar tudo o que passei”.

Na saída da casa, os irmãos resolveram levá-la com refém. Ao chegar em um córrego próximo, a violentaram e a agrediram. “Foram bárbaros”, recorda.