Mulher é presa suspeita de planejar e ordenar morte de mãe adotiva em Manaus

Uma mulher de 19 anos foi presa na quarta-feira (16), suspeita de planejar e ordenar a morte da própria mãe adotiva, uma mulher de 58 anos. Segundo a polícia, a suspeita é que ela cometeu o crime com o intuito de ficar com o dinheiro de um pequeno comércio que a vítima tinha, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.