Mulher é detida pela PRF com mais de 30 pacotes de cloridrato de cocaína na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, por volta das 12 horas desta sexta-feira (18), cerca de 368 gramas de cloridrato de cocaína. O flagrante foi realizado em uma caminhonete que tinha como destino o município de Boca do Acre, no estado do Amazonas. O veículo foi abordado no km 110 da BR-364.

Os policiais encontraram 33 invólucros contendo uma substância de cor branca, confirmada ser cocaína após teste preliminar. A droga estava escondida dentro de uma mochila de uma passageira, que admitiu ser a proprietária do entorpecente.

Questionada pela equipe da PRF, ela informou que adquiriu a substância ilícita no município de Rio Branco/AC e que revenderia no município de Boca do Acre/AM.

A mulher foi detida pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada à Delegacia de Flagrante em Rio Branco, junto com os demais ocupantes do veículo na condição de testemunhas.