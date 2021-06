Muama Araújo assume Sesacre para Alysson Bestene cuidar da articulação política de Gladson

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (28) trouxe a nomeação de Muama Araújo como nova secretária estadual de saúde. O antigo secretário, Alysson Bestene, deixou o cargo e migrou para a Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais.

Publicidade

Mudança estratégica

Muama já coordenou a Vigilância Entomológica na Prefeitura de Cruzeiro do Sul e também já atuou como coordenadora regional de saúde no Vale do Juruá. Já Bestene, na nova secretaria, deve cuidar de assuntos voltados para a articulação política visando a reeleição do governador Gladson Cameli (PP).



Publicidade