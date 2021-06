Moto pega fogo no meio da rua e imagem viraliza

Um incêndio em uma motocicleta de pequeno porte ocorreu nesta quarta feira,23, em Cruzeiro do Sul.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada, por volta de 07:30 da manhã e constatou a veracidade do incêndio (a causa real é desconhecida, porém, é possível ter ocorrido um curto circuito).

Publicidade

O condutor relatou que estava pilotando a motoneta quando sentiu o calor das chamas e assim parou o veículo na beira da via.

Foi verificado que a moto teve perca em quase sua totalidade.



Publicidade