Morre, aos 92 anos, ex-presidente da OAB-AC Aury Felix; instituição divulga nota de pesar

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) divulgou, nesta sexta-feira, nota de falecimento de Aury Felix de Medeiros, ocorrido nesta madrugada, na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, aos 92 anos.

Aury foi presidente da OAB/AC no ano de 1966.

Confira nota:

Dentre a vasta contribuição do operador de Direito no estado, destaca-se a colaboração para a criação do curso de Direito na Universidade Federal do Acre (Ufac) na década de 60, que possibilitou o acesso de várias camadas sociais ao ensino jurídico público e gratuito.

O velório de Aury Felix de Medeiros ocorrerá no Palácio da Advocacia em Rio Branco, sede da Seccional. O horário será informado em breve.

Unimo-nos à família e aos amigos neste momento de dor e rogamos pela consolação divina.

Fraternalmente,

Conselho Pleno e diretorias da OAB/AC e da CAAAC.