Misturar vacinas de vários laboratórios é um risco à saúde e crime

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, alerta que é crime burlar o sistema de vacinação para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 de laboratório diferente. Além disso, sem estudos prévios, a vacinação cruzada, que é tomar uma dose de um laboratório e depois de outro, é considerada um erro, de acordo com a coordenadora do PNI, Renata Quiles.