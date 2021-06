Ministério da Saúde para Emenda de Mara Rocha, no valor de R$ 1,4 milhões, para que a SESACRE adquira equipamentos para a rede de Nefrologia

Os pacientes renais crônicos do Acre receberam uma boa notícia nessa quarta-feira (16/06), com o anúncio do pagamento de R$ 1,4 milhões para a compra de equipamentos para a Rede de Nefrologia do Estado.

Os recursos são frutos de Emenda Parlamentar de autoria da Deputada Mara Rocha, que fez a indicação ainda em 2020, atendendo a pedidos dos pacientes renais crônicos.

“Recebi essa sugestão do Sr. Vanderli Ferreira, Presidente da Associação dos Renais Crônicos do Acre, e estou extremamente feliz em poder colaborar com um atendimento mais digno a esses pacientes, que enfrentam grandes dificuldades com falta de equipamentos e de estrutura adequada. Ainda temos outra emenda, já empenhada, de R$ 2 milhões, para a ampliação do prédio que atende a Nefrologia”, explicou Mara Rocha.

Com essa emenda, que acaba de ser paga pelo Ministério da Saúde, a SESACRE poderá adquirir equipamentos e melhorar o atendimento aos pacientes da nefrologia.

“É preciso ressaltar a luta do Sr. Vanderli Ferreira, que, desde o anúncio da indicação da emenda, permaneceu vigilante, acompanhando desde a confecção do projeto até o seu pagamento, essa é uma vitória dele e de todos os pacientes renais do Acre. Tenho um compromisso com a melhoria no atendimento da saúde do Estado, ontem anunciei o pagamento da emenda para os equipamentos de fisioterapia e espero, brevemente, conseguir o pagamento da minha emenda para a construção do Centro de Referência para Atendimentos de Pacientes com Transtorno de Espectro Autista, além de mais R$ 2 milhões para a ampliar o prédio da Nefrologia”, finalizou Mara Rocha.



