Membro de facção executado em Rio Branco apareceu em vídeo comemorando aniversário do B13

Circulou nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (14), um vídeo que mostra o jovem Francisco John Alisson Pereira Ferreira, que supostamente pertencia a facção Bonde dos 13 e que foi morto na tarde desta segunda-feira.

No vídeo, a vítima aparece soltando fogos e atirando com arma de fogo, em comemoração ao aniversário do Bonde dos 13, que teria sido no sábado (12), mesma facção que teria executado Jhon.

À reportagem, a polícia informou que o vídeo foi gravado na noite do sábado, quando vários fogos foram ouvidos pela cidade. Na linha de investigação, os agentes trabalham na hipótese que a vítima teria sido morta por questão de traição, e o vídeo ajudaria a polícia identificar os supostos executores.

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) continua investigando o caso.

Veja o vídeo:



