MDB deve sair da base de Gladson Cameli e investir em candidatura majoritária em 2022

Desde maio na base do governo, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Acre realizou na noite desta terça-feira, 29, uma reunião fechada com a presença de suas principais lideranças para tratar sobre a possibilidade de deixar a base de Gladson Cameli.

Publicidade

O encontro ocorreu presencialmente na Sede do Partido em Rio Branco com algumas lideranças participando por videoconferência, como o caso do senador Márcio Bittar, que estava em Brasília.

Na reunião, as lideranças mostraram indignação em relação às indicações do governo. Para o MDB, os espaços na gestão não têm aval do partido, mas, apenas de Márcio Bittar que concentra cargos no Depasa e Sepa.

No encontro, o partido deixou claro que pretende lançar candidatura majoritária ao governo ou até mesmo indicar o vice, presidente do partido e deputado federal Flaviano Melo.

Em contato com o governador Gladson Cameli ele disse apenas que não foi comunicado da decisão da sigla, mas espera contar com o apoio nas eleições do ano que vem.



Publicidade