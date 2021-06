Marinha Brasileira prevê concursos para o segundo semestre

Devido à pandemia que o país ainda enfrenta, muitas provas tiveram de ser adiadas em 2020. No entanto, para o segundo semestre deste ano, estão previstos concursos em diversas áreas, com mais de 54 mil vagas em todo país. Entre elas, para a Marinha Brasileira. Confira os concursos que a Estratégia Concursos listou e que estão previstos para a área:

Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM)

Segundo o professor Ismael Santos, coordenador do Estratégia Militares, são 263 vagas, sendo 144 vagas no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro, e 119 vagas no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém. “As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site da Marinha. O valor da taxa de inscrição é de R﹩65,00. Há algumas exigências, como idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos completos ainda este ano, ensino médio, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável”, explica. As provas estão previstas para os dias 14 e 15 de agosto.

Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM)

Para este concurso, serão 750 vagas apenas para homens, e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 13 de junho, pelo site da instituição. O valor da taxa é de R﹩40,00. “Além de ser destinado para homens, há outras exigências: ter 18 anos ou menos de 22 completos neste ano, ter concluído o ensino médio ou estar em fase de conclusão do último ano, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, não ser casado ou não ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola de Aprendizes-Marinheiros”, diz Santos. A previsão para a realização da prova, conforme edital, é para a 2ª quinzena do mês de julho.