Mara Rocha e governador  em exercício,  Major Rocha  participam de entrega de títulos definitivos a produtores rurais do município de Porto Acre

Nessa terça-feira (22/06) a Deputada Federal Mara Rocha e o Major Rocha, Governador em exercício do Acre, participaram de cerimônia de entrega de títulos definitivos para assentados rurais.

O evento aconteceu no Projeto de Assentamento Tocantins, na Escola Central do Andirá, no ramal Capixaba km 07, em Porto Acre, e foi liderado pelo superintendente do INCRA, Sérgio Bayum. Dezenas de produtores, que aguardavam há anos pela regularização de suas propriedades, receberam com muita felicidade o documento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que lhes garante a sonhada segurança jurídica.

Mara Rocha, que é defensora dos produtores rurais e que faz parte da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária da Câmara Federal, está entre os parlamentares que ocupam a linha de frente na luta pela modernização da lei de regularização fundiária. No Acre, a deputada já alocou mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares para promover a titulação de propriedades rurais e não escondia a sua alegria com o evento.

“Acredito muito na força dos pequenos e médios produtores e sei que um dos grandes anseios de todos, é ter a documentação da sua propriedade. Pensando em viabilizar o processo de regularização no estado, destinei mais de R$ 2 milhões em emendas individuais para o Incra do Acre. Esse recurso permitiu a compra de caminhonetes, a realização de georeferenciamento e todo trabalho que envolve a titulação. Quero salientar que além de recursos, estamos trabalhando pela aprovação de uma nova lei que traga modernidade e agilidade ao processo de titulação “, disse Mara Rocha.

O governador em exercício Major Rocha parabenizou o Incra e destacou a importância do título para os pequenos produtores.

” Esse é um momento muito especial. Nossos produtores hoje são, de fato e de direito, donos de suas propriedades e estão aptos a contraírem financiamentos bancários que permitam o aumento da produção. Parabéns ao Incra e à deputada Mara Rocha que, mais uma vez, mostra o olhar atencioso para quem mora na zona rural, destinando recursos para pontes, máquinas , melhorias de ramais e para regularização fundiária “, disse Major Rocha.

A assentada Maria da Penha disse que, com o título, poderá contratar empréstimos bancários. “Se a gente quiser fazer um empréstimo agora, a gente faz e isso vai ajudar a melhorar nosso trabalho”, afirmou.

O superintendente do Incra Sérgio Bayum, agradeceu à deputada por destinar mais de R$ 2 milhões para o Incra e afirmou que centenas de títulos serão entregues nos municípios do Alto Acre ainda esta semana: “Os recursos destinados pela deputada Mara Rocha nos permitiu melhorar nossa frota de veículos para visitar as propriedades, além de garantir o georreferenciamento necessário para a titulação, nosso próximo evento será para entregar a titulação em municípios do Alto Acre e, em breve, o sentiremos uma melhoria na produção rural local e na economia do Acre”.



