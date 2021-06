Mara Rocha  destina R$ 1,4 milhão para a construção de abatedouro municipal no Bujari

Atendendo à solicitação do prefeito de Bujari, Edvaldo Teles e de pequenos e médios criadores de gado do município, a deputada Mara Rocha destinou recursos, no valor de R$1,4 milhão, para a construção do Abatedouro Municipal.

A deputada Mara, que tem atuado fortemente na defesa dos produtores rurais, recebeu a solicitação com muito entusiasmo e não mediu esforços para atender à solicitação. Para ela, o abatedouro municipal atenderá não só os pequenos e médios criadores do Bujari, mas também a uma parcela de criadores de Rio Branco:

“A construção desse abatedouro abrirá postos de trabalho e trará recursos para o Bujari, com o abate de animais provenientes de Rio Branco e Região. Muitos pequenos e médios criadores reclamam dos grandes frigoríficos, pela demora para que os animais entrem na escala de abate, com isso eles sofrem prejuízos irreparáveis. Além de ser importante para o município, o abatedouro atenderá principalmente os pequenos pecuaristas dos municípios próximos”, disse a deputada federal Mara Rocha.

Além do recurso para o abatedouro municipal, Mara Rocha destinou ainda, recursos para a compra de veículo com acessibilidade para atender crianças autistas que fazem tratamento em Rio Branco.



