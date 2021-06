Mara Rocha anuncia o pagamento de Emenda no valor de R$ 500 mil para compra de equipamento para Centro de Fisioterapia de adultos da SESACRE

Nessa terça-feira (15/06) a Deputada Federal Mara Rocha anunciou o pagamento de uma emenda parlamentar, de sua autoria, para a aquisição de equipamentos para o Centro de Fisioterapia de Adultos, da SESACRE.

Publicidade

“Essa emenda é fruto de um compromisso que assumi com pacientes do Centro de Fisioterapia do SESACRE, que sofrem com a falta de equipamentos adequados para que possam ter um atendimento adequado. O valor de R$ 499.976,00, será fundamental para que aqueles que recebem atendimento no Centro de Fisioterapia tenham um tratamento mais completo e com qualidade, com equipamentos adequados”, afirmou a parlamentar tucana.

Mara Rocha esclareceu que está trabalhando para garantir o pagamento de outras emendas na área da Saúde: “Destinei recursos para a Secretaria de Saúde do Estado para a ampliação da rede de Nefrologia, para a Construção do Centro Estadual de Atendimento ao Autista, além dessa emenda que está sendo paga. São anseios antigos da população e quero garantir que esses recursos sejam pagos, de forma rápida, para que a população do Acre tenha um atendimento especializado em saúde da forma que merece”.



Publicidade