Máquinas da prefeitura de Sena chegam ao Rio Purus pela Gleba São Jorge

Equipes da prefeitura de Sena Madureira informaram neste sábado, 26, que a frente de serviço que faz a reabertura do ramal do km 20, na Gleba São Jorge, chegou hoje a margem do Rio Purus.

A linha liga a BR-364 às comunidades Vale do Amanhecer e Piedade. A partir de agora, os ribeirinhos têm acesso, via estrada, com a cidade de Sena Madureira graças ao trabalho de ramais desenvolvido pelo Poder Público municipal.

A previsão é que na próxima terça-feira, às Máquinas cheguem também às comunidades Mirador e Cachoeirinha, contemplando assim moradores do baixo e alto Purus. “Esses ribeirinhos levavam até 08 horas de barco para chegar a cidade pelo Rio, nesta época do ano, devido a seca”, afirma Boa Ideia, integrante da prefeitura.

Com o referindo ramal é possível fazer o percurso até a cidade em apenas 1h30m. Os comunitários agradecem ao prefeito Mazinho Serafim, pelo o trabalho realizado em meio a tentativa do governo do estado de levar às máquinas para Rio Branco.

Além da Gleba São Jorge, equipes da prefeitura atuam em diversas outras frentes de reabertura para atender os moradores. Segundo a coordenação, mais de mil quilômetros já oferecem trafegabilidade. No total, são aproximadamente 2.700 quilômetros de malha viárias zona rural de Sena Madureira.



