Mais juntos do que nunca, trisal do AC revela planos para o Dia dos Namorados

Fenômeno nas redes sociais, Sargento Nery, Alda Radine e Darlene Oliveira se tornaram verdadeiras celebridades no Acre após assumirem publicamente um ‘trisal’, termo usado na web para definir um relacionamento composto por três pessoas. Eles colhem, dia após dia, os resultados da fama quase instantânea que levou seus nomes até para sites fora do Acre.

Como neste sábado (12) comemora-se o Dia dos Namorados, a reportagem do ContilNet Notícias decidiu procurar o trisal para um bate-papo. Quais são os planos para essa data especial? Será que a relação estremeceu com as críticas na web? Como administrar uma relação com três pessoas? Quem respondeu essas dúvidas, da nossa reportagem e de muitos acreanos, foi o Sargento Nery.

Para ele, ter uma relação assim é mais fácil pois, quando um dos parceiros se desestabiliza com algo, os outros dois ajudam. “Às vezes, alguém se chateia com algo, mas outros dois seguram a onda. Vai nesse revezamento (risos). A gente sabe que todo mundo vai expor sua opinião, a gente vai dando suporte uns aos outros”, conta.

Nery afirma que os comentários preconceituosos e ofensivos ficam apenas no ambiente digital: pessoalmente, as pessoas tietam e até pedem fotos. “Muita gente tira fotos… isso já acontecia por causa do canal do Hadad no YouTube, que tem meio milhão de inscritos. Mas agora, querem fotos também com a Darlene, isso é muito legal; ódio mesmo, até agora, só nos comentários das redes sociais, nas ruas a receptividade tem sido bem legal”.

E quanto ao relacionamento? Algo mudou com a exposição? Sargento Nery garante que não. “Continuamos firmes e fortes. Não planejamos essa repercussão toda […] mas, como já aconteceu, vamos então mostrar pra quem quiser que o amor é que tem que ser o foco, que é possível amar dessa forma e viver bem e em harmonia. Como todo relacionamento: onde há amor, queremos que seja pra sempre”.

Para o Dia dos Namorados, Nery afirma que o trisal está disputado. Isso porque várias marcas, na região do Alto Acre e na capital, querem ações publicitárias. “Temos os planos pessoais e estamos decidindo, pois temos convites para eventos relacionados à data, como jantares, coisas organizadas tanto em Rio Branco como Brasiléia. Estamos definindo juntos como vai ser nosso dia”.