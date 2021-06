Mais de 500 pessoas são vacinadas contra a Covid-19 em mutirão realizado pela Prefeitura de Sena Madureira

A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (19) um Mutirão de Vacinação anti-covid para pessoas com idade a partir dos 40 anos, no Estádio José Marreiro Filho, o Marreirão.

Durante todo o dia, os profissionais de saúde se empenharam em vacinar todas as pessoas que se encaixam nessa faixa etária de idade, que chegaram ao local em busca da imunização, o balanço aponta para exatamente 508 moradores vacinados durante o mutirão.

A Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, esteve no local e falou sobre a ação. “É um momento importante, convidamos a população a partir dos 40 para ser vacinada e ela atendeu ao nosso chamado. Isso mostra o compromisso da Prefeitura e da Secretaria de saúde em vacinar o mais breve possível todos os moradores da nossa cidade. Sabemos que a única forma de prevenção e de nos tornar de fato livres desse vírus é receber a vacina. Quero agradecer a equipe da Saúde em nome do nosso coordenador de imunização, Donizete Fernandes, pelo empenho em realizar esse mutirão em pleno sábado. E também ao prefeito Mazinho Serafim e ao vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB) por apoiar todas as ações da nossa pasta”, frisou a Secretária.

O coordenador de imunização da secretaria Municipal de Saúde, Donizete Fernandes destacou que o mutirão correspondeu às expectativas da equipe. “Graças a Deus o mutirão foi um sucesso, conseguimos vacinar mais de 500 pessoas, atingindo a nossa meta. Trabalhamos durante todo o dia, e a procura foi grande, hoje demos mais um passo importante para alcançar a imunização total da nossa comunidade. Quanto mais esse processo vacinal é intensificado, mais vidas vão sendo salvas, portanto foi um dia histórico para o nosso município”, disse o Coordenador.

Vale destacar que o processo vacinal para os moradores com a idade acima mencionada, continua na segunda-feira em todas as Unidades Básicas de Saúde localizadas ao longo dos bairros. Para se vacinar, o morador deve se dirigir à UBS portando documentos pessoais e cartão do SUS

Fotos: Lucas Costa – Ascom.



