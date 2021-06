Mais de 400 atos contra Bolsonaro estão confirmados para este sábado (19)

Todas as capitais brasileiras e países do exterior vão participar do Dia Nacional de Mobilização por Fora Bolsonaro neste sábado, 19 de junho. Mais de 400 cidades e 408 atos pelo país estão confirmados para o protesto #19JForaBolsonaro.

A mobilização presencial sucede as manifestações realizadas no dia 29 de maio, cobrando do governo vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600 e comida no prato.

Os atos também se mobilizarão contra os cortes na educação, a reforma administrativa e as privatizações, e em defesa das lutas do povo negro contra a violência e o racismo, dos serviços públicos e da soberania.

As manifestações deverão observar os cuidados em prevenção à Covid-19.

Veja abaixo a lista dos estados, cidades e locais das mobilizações confirmadas.

Atos na região Norte

Atos: AC – Cruzeiro do Sul – Caminhada Escola São José | 8h

AC – Rio Branco – Caminhada Gameleira até o Palácio Rio Branco | 15h A

M – Manaus – Caminhada Praça da Saudade | 15h

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Belém – Caminhada Mercado de São Brás até Praça da República | 8h

PA – Bragança – Praça das Bandeiras | 8h

PA – Santarém – Praça São Sebastião | 16h

RO – Ariquemes – Carreata Espaço Alternativo | 8h30

RO – Cacoal – Parte de Baixo da Praça da Prefeitura | 9h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 9h

RO – Porto Velho – Caminhada Praça das 3 caixas d’água | 8h

RO – Porto Velho – Carreata 7 de setembro com a Farquar | 8h

RO – Rolim de Moura – Em frente à Igreja Matriz | 9h

RR – Boa Vista – Carreata e ato Centro Cívico até Jaime Brasil | 9h

TO – Araguaína – Praça das Bandeiras | 16h TO – Palmas – JK Entrada Leste do Palácio Araguaia (Lado da Serra) | 8h30

Atos no Nordeste

AL – Arapiraca – Praça Luiz Pereira | 9h

AL – Delmiro Gouveia – Praça do Coreto | 9h

AL – Maceió – Carro, moto ou a pé Praça Centenário | 9h

AL – Palmeira dos Índios – Praça São Cristovão | 9h

BA – Alagoinhas – Praça Rui Barbosa | 09h

BA – Cabrália – Praça do Coração | 9h

BA – Camaçari – Praça Monte Negro | 9h

BA – Cruz das Almas – Praça Senador Temístocles | 08h30

BA – Curaçá – Praça de Eventos | 15h

BA – Dias D’Ávila – Sinaleira da Rua da Mangueira | 9h

BA – Eunapolis – Praça Gusmão | 9h

BA – Ilhéus – Praça Cairú | 9h

BA – Itaberaba – Av. Ruy Barbosa, antigo Cacique | 17h

BA – Itabuna – Jardim do Ó | 9h

BA – Itapetinga – Em frente ao Moacir Moura | 8h30

BA – Jacobina – Praça do Garimpeiro | 8h30

BA – Jequié – Praça Ruy Barbosa | 9h

BA – Juazeiro – Caminhada Av. Adolfo Viana na Praça Dedé Caxias | 9h

BA – Juazeiro – Carreata Orla Nova | 9h

BA – Feira de Santana – Em frente à prefeitura | 9h

BA – Mutuípe – Feira Livre | 07h

BA – Paulo Afonso – Carreata | 9h (*Aguardando Infos)

BA – Poções – Praça do Divino | 9h

BA – Porto Seguro – Praça da Caixa D’Água, Baianão | 9h

BA – Senhor do Bonfim – Carreata Sindiferro | 9h

BA – Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração Espaço do São João | 14h

BA – São Luís do Curu – Saída de ônibus rumo à Fortaleza (*Aguardando Infos)

BA – Salvador – Largo do Campo Grande até Farol da Barra | 14h

BA – Santa Cruz Cabrália – Caminhada e carro de som Praça do Coração | 9h

BA – Santo Antônio de Jesus – Carreata Concentração no Espaço do São João | 14h

BA – Serrinha – Passeata Praça da Estação rumo à Praça Luiz Nogueira | 9h

BA – Serrinha – Praça da Estação | 14h

BA – Teixeira de Freitas – Praça da Bíblia | 8h

BA – Vale do Capão – Caminhada Rufino Rocha até o Coreto da Vila | 15h

BA – Vitória da Conquista – Praça 09 de Novembro | 8h30

BA – Santa Cruz Cabrália – Praça do Coração | 9h

CE – Brejo Santo – Praça da Aldeota | 16h

CE – Caucaia – Carreata Praça do Remo | 8h

CE – Crato – Passeata Praça São Vicente | 9h

CE – Fortaleza – Carreata Av. Leste Oeste Santa Edwiges | 15h

CE – Fortaleza – Praça da Gentilândia | 15h30

CE – Iguatu – Carreata, Motocada e Bicicletada na Av. Fransquinha Dantas | 17h30

CE – Limoeiro do Norte – Praça do BNB | 7h30

CE – Maracanaú – Praça da Estação | 16h

CE – Russas – Em frente ao STR ao lado do Mercado Novo | 8h

CE – Sobral – Passeata Praça de Cuba | 8h CE – Tauá – Passeata Praça Capitão Citó | 7h30

CE – Tianguá (Região da Ibiapaba) – Em frente ao Mix Atacarejo | 7h

MA – Açailândia – Praça do Pioneiro | 19h

MA – Caxias – Praça da Matriz | 8h

MA – Imperatriz – Praça de Fátima | 8h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 9h

MA – São Luís – Praça Deodoro até a Maria Aragão | 8h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h

PB – Cajazeiras – Praça das Oiticicas | 9h

PB – João Pessoa – Caminhada e carreata Lyceu Paraibano, rumo ao ponto de Cem Réis | 9h

PB – Monteiro – Carreata saindo do Portal | 9h

PB – Patos – Em frente aos Correios | 8h30

PE – Caruaru – Grande Hotel | 9h

PE – Petrolina – Praça Dom Malan/Catedral | 9h

PE – Recife – Praça do Derby indo pela Conde da Boa Vista até Guararapes | 9h

PE – Salgueiro – Av. Agamenon Magalhães (entrada da feira livre) | 08h

PE – São José do Egito – Rua da Baixa, em frente a Estátua do Poeta | 9h

PE – Serra Talhada – Praça do Pajeú /Igreja N.Sra da Penha | 15h30

PE – Surubim – Praça Dídimo Carneiro | 8h30

PE – Vitória de Santo Antão – Praça Duque de Caxias | 9h

PI – Parnaíba – Semáforo da Av. Pinheiro Machado com Samuel Santos | 16h

PI – Picos – Praça Félix Pacheco | 8h

PI – Piripiri – Praça da Bandeira | 10h

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 8h

RN – Caicó – Esquina do Mercado Público | 7h30

RN – Mossoró | praça Cícero Dias em frente ao Teatro Municipal | 16h

RN – Natal – Midway Mall até Natal Shopping Center | 15h

RN – Pureza – Ato na Feira Livre | 6h

SE – Aracaju – Praça da Bandeira | 9h

SE – Capela – Praça da Matriz | 08h

SE – Itabaiana – Carreata, Calçadão Airton Teles (Anfiteatro) | 16h

Atos no Centro-Oeste

DF – Brasília – Carreata Praça do Buriti em direção à Esplanada) | 8h

DF – Brasília – Caminhada Biblioteca Nacional em direção ao Congresso Nacional | 9h

GO – Anápolis – Praça do Ancião | 9h

GO – Aurilândia – Ginásio de Esportes | 17h

GO – Catalão – Praça do Eldorado (Castelo Branco) | 8h

GO – Ceres – Parque Curumim | 8h

GO – Cidade de Goiás – Praça do Chafariz | 9h30

GO – Formosa – (*Aguardando infos) | 10h

GO – Goiânia – Caminhada e Carreata Praça Cívica | 9h

GO – Itapirapuã – Passeata Praça da Matriz | 17h

GO – Jataí – Carreata e Bicicletada Lago Diacuy | 9h

GO – Pirenópolis – Carreata concentração Residencial Luciano Peixoto | 9h30

GO – Porangatu – Carreata, motocada e bicicletada Av. Federal com Rua 2, em frente à Curinga dos Pneus no Centro | 17h

GO – São Luís de Montes Belos – Praça da República | 14h30

MT – Cáceres – Caminhada e Carreata Praça da Cavalhada | 8h

MT – Cuiabá – Prainha – Ato Simbólico | 6h

MT – Cuiabá – Carreata SESC Arsenal – Sentido Santa Isabel | 8h

MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 10h

MT – Juína – Carreata Ginásio de Esportes | 16h

MT – Tangará da Serra – Carreata Corpo de Bombeiros | 14h30

MS – Bonito – Praça da Liberdade | 16h

MS – Campo Grande – Praça do Rádio | 9h

MS – Corumbá – Concentração na Frei Mariano com a Dom Aquino | 8h30

MS – Coxim – Caminhada antiga Praça da Concha | 15h

MS – Dourados – Praça Antônio João | 9h30

MS – Nova Andradina – Praça do Museu -Ato Simbólico | 9h

MS – Três Lagoas – Praça do Relógio | 9h

Atos no Sudeste

ES – Aracruz – Praça São João Batista | 9h

ES – Cachoeiro – Antiga estação ferroviária | 11h

ES – Marataízes – Rotatória da Barra | 15h

ES – Vitória – Carro, Bike e a pé UFES até Assembléia Legislativa | 15h

MG – Além Paraíba -Carreata concentração Bairro da Saúde | 10h

MG – Alfenas – Praça da Rodoviária Antiga | 15h30

MG – Araçuaí – (*Aguardando infos)

MG – Araguari – em frente ao Bosque John Kennedy |10h

MG – Bambuí – Carreata na entrada da cidade | 11h

MG – Barbacena – em frente à Policlínica | 10h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade até Praça da Estação | 13h30

MG – Betim – Viaduto do Jacintão | 9h

MG – Bocaiúva – Praça Wandick Dumont | 8h

MG – Brumadinho- Concentração no Letreiro e caminhada até a Praça da Rodoviária | 10h

MG – Campo Belo – Praça dos Expedicionários | 9h30

MG – Caratinga – Praça da Estação | 15h

MG – Cataguases – Ponte Metálica | 8h30

MG – Conselheiro Lafaiete – Praça Barão de Queluz | 13h

MG – Diamantina – Carreata Igreja Nossa Senhora Aparecida | 9h – saída carreata e Ato simbólico na Praça do Mercado Velho | 10h.

MG – Divinópolis – Rua São Paulo | 9h

MG – Divinópolis – Praça Santuário | 10h

MG – Formiga – Praça da Rodoviária | 7h

MG – Goianá – Praça Aimbiré de Paula Andrade | 15h

MG – Gonçalves – Portal da Cidade | 11h

MG – Governador Valadares – Praça da Estação | 10h

MG – Ipatinga Praça Primeiro de Maio | 9h

MG – Itabira – Rodoviária | 9h

MG – Itabirito – em frente a Prefeitura | 9h

MG – Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG – Itaúna – Praça da Matriz | 9h

MG – Ituiutaba – Praça da Prefeitura | 8h30

MG – João Monlevade – Câmara Municipal | 09h

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Lavras – Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG – Leopoldina – Praça Felix Martins | 9h

MG – Montes Claros – Praça do Automóvel Clube | 9h

MG – Muriaé – Parque de Exposições | 10h

MG – Ouro Branco – Praça da Prefeitura | 9h

MG – Ouro Preto – Praça Tiradentes | 10h

MG – Patos de Minas – Praça do Coreto | 9h30

MG – Passos – Estação Cultura | 10h

MG – Poços de Caldas – Parque Affonso Junqueira | 15h

MG – Ponte Nova – Praça Palmeiras | 9h

MG – Pouso Alegre – Catedral | 9h30

MG – Raposos – No Cruzeiro | 8h

MG – Ribeirão das Neves – Praça de Justinópolis | 9h

MG – Santa Bárbara – Praça Leste de Minas | 10h

MG – São Sebastião do Paraíso – Carreata CAIC Rua José Braz Neves n° 100 | 15h

MG – São João Del Rei – Em frente ao Dom Bosco | 10h

MG – São Lourenço – Calçadão II | 14h30

MG – Serro – Parque de Exposições da Cidade | 16h

MG – Sete Lagoas – Praça Tiradentes | 9h

MG – Três Pontas – Praça da Fonte | 9h

MG – Ubá – Av. Comendador Jacinto Soares de Souza Lima | 15h30

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 9h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 9h30

MG – Varginha – Praça do ET | 10h

MG – Viçosa – 4 Pilastras | 9h30

SP – Americana – Carreata Rua Vitório Pertile, 49 (sentido Santa Bárbara D’Oeste)

SP – Atibaia – Complexo Santa Clara | 15h e Lago do Major | 17h

SP – Assis – Praça da Catedral | 9h

SP – Araçatuba – Praça Rui Barbosa, Centro | 10h

SP – Araras – Praça Barão em frente à Casa de Cultura | 10h

SP – Barretos – Praça da Igreja de Sant’Ana e São Joaquim, Bairro Nadir Kenan | 15h

SP – Batatais – Praça do Antigo SESI | 14h

SP – Bauru – Praça Rui Barbosa | 14h

SP – Botucatu – Largo São José | 15h

SP – Bragança Paulista – Carreata Concha Acústica | 10h

SP – Cajamar – Carreata Rua atrás do Ginásio do Polvilho | 9h

SP – Campinas – Caminhada Largo do Rosário até Centro | 10h

SP – Caraguatatuba – Carreata Quiosque 32 Indaiá | 9h

SP – Carapicuíba – Ato Simbólico na Vila Dirce e ida à Av. Paulista | 10h

SP – Cotia – Largo da Matriz | 13h

SP – Conchal – Semáforo do Centro, com coleta de alimentos e produtos de higiene | 10h

SP – Diadema – Terminal Diadema | 14h

SP – Franca – Em frente ao SENAI da Av. Presidente Vargas 2500 | 9h

SP – Garça – Carreata em frente a Praça da Prefeitura | 14h

SP – Guaratinguetá – Praça Condessa de Frontin (estação) | 9h

SP – Hortolândia – Em frente à Delegacia Parque dos Pinheiros | 9h

SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Ilhéus – Praça Cairú | 9h

SP – Indaiatuba – Av. Francisco de Paula Leite esquina do SESI em frente ao posto BR | 14h

SP – Itanhaém – Boca da Barra | 15h

SP – Itapecerica – Praça da Árvore | 11h

SP – Itapetininga – Concentração Carreata SESI sentido Paróquia N.S.das Estrelas | 13h30

SP – Jaboticabal – Ato Virtual | 16h

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos – 9h30

SP – Jaguariúna – Praça Umbelino Bueno | 10h

SP – Jaú – Em frente ao Cemitério | 9h

SP – Jundiaí – Carreata Paço Municipal | 9h30

SP – Jundiaí – Ato na Ponte Torta | 11h

SP – Laranjal Paulista – Carreata Cemitério da Saudade | 13h30 e Ato Simbólico Largo São João | 14h30

SP – Leme – Lago Municipal | 10h

SP – Lençóis Paulista – Concha Acústica | 15h

SP – Limeira – Carreata Av. Maestro Xixirri | 10h

SP – Lorena – Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP – Mairiporã – Praça do Rosário (Antiga Rodoviária) | 9h30

SP – Marília – Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 10h

SP – Mogi das Cruzes – Largo do Rosário | 10h

SP – Mogi Guaçu – Carreata em frente ao Hakuna Matata | 10h

SP – Mogi Mirim (Estiva Gerbi e Itapira) – Carreata Rua Expedicionários, 38 | 9h

SP – Monte Alto – Praça Central de Monte Alto | 10h

SP – Paulínia – Na frente da Igreja São Bento | 9h

SP – Peruíbe – Rua Colombo Americano dos Santos, entre o MC Donald’s e a Praça Flórida | 10h

SP – Piracicaba – Praça José Bonifácio | 10h

SP – Piracaia – Praça do Rosário | 15h

SP – Praia Grande – Av. Pau Brasil em frente ao Krill no Samambaia | 10h

SP – Presidente Prudente – HALF Pista de Skate no Parque do Povo | 16h30

SP – Ribeirão Preto – Caminhada Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP – Registro – Praça dos Expedicionários | 15h

SP – Rio Preto – Em frente à Câmara Municipal | 16h

SP – Santo André – Praça do Carmo | 10h

SP – Santo André – Paço Municipal | 13h

SP – São Bernardo – Carreata Rua Odeon (Colégio Vereda atrás do Terminal Ferrazópolis) | 10h

SP – São Carlos – Praça dos Voluntários, Mercadão e semáforos no entorno | 10h

SP – São Miguel do Arcanjo – Carreata, Bicicletada, Motocada Lagoa do Guapé | 14h

SP – São Roque – Carreata Brasital, Av. Aracaí 250 com arrecadação de alimentos | 10h30

SP – Santos – Estação da Cidadania | 16h

SP – São José dos Campos – Praça Afonso Pena | 9h

SP – São Luiz do Paraitinga – Carreata – Bairro do Orris | 15h

SP – Bicicletada Praça do Ciclista | 13h30 SP – São Paulo – MASP | 16h

SP – São Sebastião – Costa Sul – Praça Pôr do Sol SP – Boiçucanga | 16h

SP – Sertãozinho – Carreata no Docão | 10h

SP – Socorro – Carreata Praça do Fórum | 14h30

SP – Sorocaba – Praça Coronel Fernando Prestes (Catedral) | 10h

SP – Taquaritinga – Carreata Igreja Matriz | 10h

SP – Taubaté – Bolsão Avenida do Povo | 9h

SP – Tatuí – Carreata Av. das Mangueiras | 10h

SP – Tupã – Praça da Imigração Japonesa | 13h

SP – Ubatuba – Rotatória do Pescador | 16h

SP – Osasco – Caminhada Rua Antônio Agu/Estação de Osasco | 13h30

SP – Porto Ferreira – No Calçadão | 14h

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão | 10h

RJ – Barra do Piraí – Carreata Rua Angélica (Light) | 8h30

RJ – Barra Mansa | Praça da Matriz | 11h

RJ – Barra do Piraí – Carreata Rua Angélica (Light) | 8h30

RJ – Bom Jesus de Itabapoana | Praça Governador Portela | (*Aguardando Infos)

RJ – Campos – Praça São Salvador | 9h

RJ – Itaperuna | Concha Acústica | 16h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ – Nilópolis – Praça dos Estudantes | 9h

RJ – Niterói – Barcas, para seguir ao ato da capital (Estação Araribóia) | 8h

RJ – Nova Friburgo – Praça Demerval Barbosa | 14h

RJ – Nova Iguaçu – Praça Direitos Humanos Via Light | 9h

RJ – Petrópolis | Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio das Ostras – Posto de saúde da Família ncora | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi dos Palmares até Candelária | 10h

RJ – Santo Antônio de Pádua | Concentração Bar Cariocando | 11h

RJ – Silva Jardim – Igreja Católica do Centro | 14h

RJ – Teresópolis | Praça do Sakura | 9h

RJ – Três Rios – Praça São Sebastião | 16h

RJ – Valença – Jardim de Cima | 10h

RJ – Vassouras – Praça Eufrásia Teixeira Leite | 10h

RJ – Visconde de Mauá – Campo de Futebol | 16h

RJ – Volta Redonda – Vila UFF | 9h

Atos no Sul

PR – Antonina – Carreata e Bicicletada Praça Coronel Macedo | 9h

PR – Apucarana- Carreata Rodoviária de Apucarana | 9h

PR – Campo Mourão – Carreata Escola CAIC | 9h30

PR – Cascavel – Carreata em frente ao Tuiutí sentido à Prefeitura | 9h

PR – Cianorte – Carreata Praça Duque de Caxias (Av. Arthur Tomas) | 9h30

PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 15h

PR – Foz Iguaçu – Praça da Paz | 9h

PR – Francisco Beltrão – Praça da Matriz | 10h

PR – Guarapuava – Praça Cleve | 10h

PR – Irati – Rua da Cidadania | 10h

PR – Irati – Av. Paraná | 14h

PR – Laranjeiras do Sul – Av. Santos Dumont (Super creche 2) | 9h

PR – Londrina – Em frente ao Teatro Ouro Verde | 16h

PR – Maringá – Praça Raposo Tavares | 14h

PR – Matinhos- Rotatória | 9h

PR – Morretes – Carreata concentração na Copel | 15h

PR – Paranaguá – Praça dos Leões | 9h

PR – Pato Branco- Em frente a Igreja Matriz | 16h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna | 15h

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 11h PR – União da Vitória – Praça Coronel Amazonas | 15h

RS – Alegrete – Calçadão | 15h

RS – Alvorada – Parada 44, em frente à Corsan | 10h

RS – Bagé – Praça do Coreto | 10h

RS – Cachoeirinha – Em frente à CEF | 13h30

RS – Caçapava do Sul – Praça do Noca | 15h

RS – Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS – Canela – Parque do Palácio | 15h

RS – Canoas – Praça do Avião | 13h

RS – Capão da Canoa – Em frente à CEF |16h30

RS – Caxias do Sul – Praça Dante | 15h

RS – Cruz Alta – Em frente à Câmara Municipal | 10h

RS – Eldorado do Sul – Praça Central | 9h30

RS – Erechim – Esquina Democrática | 13h30

RS – Esteio – Praça do Soldado | 10h

RS – Gravataí – Em frente à RGE, parada 79 | 10h

RS – Guaíba – SINPACEL | 10h

RS – Ijuí – Praça dos Imigrantes | 15h

RS – Lajeado – Parque dos Dick | 15h

RS – Montenegro – Praça dos Ferroviários | 10h

RS – Novo Hamburgo – Praça Punta Del Este | 10h

RS – Osório – Praça da Matriz – Ato Regional | 10h

RS – Osório – Carreata Escola General Osório | 15h

RS – Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS – Pelotas – Largo do Mercadinho | 10h

RS – Porto Alegre – Ato 150 anos da CARRIS (Aguardando Infos)

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Porto Alegre – Mercado Municipal em marcha até Largo Zumbi dos Palmares | 15h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio | 11h

RS – Santana do Livramento – Parque Internacional | 10h

RS – Santa Cruz do Sul – Praça da Bandeira | 15h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 10h

RS – Santiago – Praça Moisés Viana | 10h30

RS – Santo ngelo – Praça Raul Oliveira | 9h30

RS – Santo Antônio da Patrulha – Praça da Boa Viagem | 9h30

RS – São Francisco de Paula – Av. Júlio de Castilhos, em frente ao Banrisul | 10h

RS – São Leopoldo – Caminhada Praça do Imigrante | 10h

RS – Sapiranga – Praça da Bandeira | 9h

RS – Sapucaia do Sul – Calçadão | 13h30

RS – Torres – Praça XV | 14h30

RS – Viamão – Santa Isabel | 10h

RS – Venâncio Aires – Rua Osvaldo Aranha esq. Rosauto Veículos | 9h

RS – Uruguaiana – Praça do Trevo – Duque com Setembrino | 13h30

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 9h

SC – Balneário Camboriú – Praça Tamandaré | 15h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Brusque – Ato distribuição de máscaras e arrecadação de alimentos Praça Gilberto Colzani (Praça do Chafariz) | 10h

SC – Caçador – Carreata concentração em frente ao IFSC | 9h30. Seguindo para atos simbólicos na Praça do Berger | 10h30, e no centro do bairro Martello | 11h30

SC – Chapecó – Carreata Praça Coronel Bertaso em frente à Catedral | 9h30

SC – Criciúma – Praça da Chaminé | 9h

SC – Florianópolis – Praça Tancredo Neves (Praça da ALESC) | 9h

SC – Garopaba – Carreata e Bicicletada Rua Álvaro E. Nascimento | 15h

SC – Herval d’Oeste – Praça Daniel Olímpio da Rocha | 14h

SC – Itajaí – Calçadão da Hercílio Luz | 10h

SC – Jaraguá do Sul – Ato na Praça ngelo Piazera | 9h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Laguna – Cais do Centro | 9h30

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 15h

SC – Porto União – Praça Amazonas | 15h

SC – Rio do Sul – Ato e Arrecadação de alimentos Praça Ermembergo Pellizzetti | 9h30

SC – São Bento do Sul – (*Aguardando infos)

SC – São Cristóvão do Sul – Ato nas margens da BR 116 | 10h

SC – São Lourenço do Oeste – Carreata Centro de Eventos | 10h

SC – São Miguel do Oeste – Ato no Trevo | 10h

SC – Tubarão – Carreata e Caminhada Praça da Arena Multiuso | 13h30

SC – Xanxerê – Ato na Praça | 9h30

Atos no Exterior

18/06_ EUA – Washington – Consulado do Brasil em Washington – 1030 15th St NW | 12h (horário local)

19/06_ Alemanha – Berlim – Pariser Platz Brandenburger Tor | 11h45 (horário local)

Alemanha – Colônia – Roncalli Platz | 16h (horário local)

Alemanha – Frankfurt – Romënberg (descer na Estação Römer)| 15h (horário local)

Alemanha – Leipzig – Marktplatz | 16h (horário local)

Alemanha – Munique – Geschwister-Scholl-Platz | 16h (horário local)

Argentina – Buenos Aires – na Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Argentina – La Rioja – Plaza 25 de Mayo | 17h (horário local)

Bélgica – Bruxelas – em frente à Embaixada do Brasil | 16h (horário local)

Canadá – Montreal – no Monument à George-Étienne Cartier| 17h (horário local)

Canadá – Quebec – (*Aguardando Infos)

Canadá – Toronto – Queen’s Park (King Edward VII Equestrian Statue)| 3pm (horário local)

Dinamarca – Aarhus – Mølleparken | 15h (horário local)

Espanha – Barcelona – Plaça Sant Jaume | 19h (horário local)

Espanha – Madrid – Saída de Cibeles até Sol | 18h (horário local)

Espanha – Palma de Maiorca – Parc de la Mar (em frente ao Painel Joan Miró) | 20h (horário local)

EUA – Nova York – Union Square | 16h (horário local)

EUA – Boston – Consulado do Brasil em Boston | 14h (horário local)

EUA – Chicago – (*Aguardando Infos)

UA – Los Angeles – em frente ao Federal Building (11000 Wilshire Blvd, LA) | 10h (horário local) EUA – Flórida – Delray Beach | 9h (horário local)

EUA – Flórida – Deerfield Beach | 10h (horário local)

Finlândia – Helsinki Senate Square | 8h (horário local)

França – Paris – Place de la Bataille de Stalingrad, 75010 | 18h30 (horário local) França – Toulouse – Metro Jean Jaures | 11h30 (horário local)

Grécia – Atenas – (*Aguardando Infos)

Holanda – Amsterdam – Dam 1 | 14h30 (horário local)

Irlanda – Dublin – Spire | 10h (horário local)

Irlanda – Cork – Dount Square | 10h (horário local)

Irlanda – Galway – Spanish Arch | 14h (horário local)

Itália – Bolonha – Piazza Nettuno | 19h30 (horário local)

Portugal – Aveiro – Praça Dr Joaquim de Melo Freitas | 15h30 (horário local)

Portugal – Braga – Praça da República em frente ao Chafariz | 18h (horário local)

Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio | 11h (horário local)

Portugal – Lisboa – Parque Eduardo VII (Junto à Bandeira de Portugal) | 15h30 (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição | 16h (horário local)

Portugal – Porto – Av. dos Aliados | 18h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil | 14h (horário local)

Reino Unido – Oxford – Fernando’s Cafe City Center | 13h (horário local)

República Tcheca – Praga – Národnímu Muzeu | 15h

Suíça – Zurich- LandesMuseum| 11h (horário local)

Suíça – Genebra – (*Aguardando Infos)

20/06 Itália – Roma – Piazzale Del Verano 20h (horário local)



