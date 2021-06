Mãe e companheira são suspeitas de agredir irmãos; um deles deficiente

Segundo a polícia, durante a última ida à escola, a direção percebeu as lesões na adolescente e chamou a Polícia Militar, que levou as duas para a delegacia.

Na primeira parte do depoimento, as mulheres insistiam que a adolescente havia batido no irmão, mas depois a madrasta confessou que agrediu o menino e a adolescente. A mãe confirma que a companheira bateu no filho e assumiu que as duas juntas agrediram a filha na última quarta-feira (16) por estarem nervosas com a denúncia.

As crianças estão sob cuidados do Conselho Tutelar até a chegada de uma avó materna, moradora da cidade de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Bruna menciona que até às 15 horas desta quinta-feira (17) as mulheres estavam na carceragem da delegacia e em seguida ficarão à disposição do Poder Judiciário.