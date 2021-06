Ludmilla desabafa após falta de repercussão de seu show na NBA

A cantora Ludmilla lamentou que sua apresentação de 10 minutos durante o intervalo da NBA não tenha tido a repercussão esperada por ela no Brasil.

Em resposta a um tuíte que questionou o motivo de “ninguém estar falando da apresentação”, a cantora desabafou.

“Não importa o que eu faça de bom, o quanto eu ajude a realizar coisas boas. As pessoas, geralmente, teimam em querer ver somente as nossas falhas, ainda mais na internet, onde todos esses que me apedrejam são perfeitos (emoji de palhaço). Por isso eles não vão falar da NBA e afins, não vai dar a mesma quantidade de I”, escreveu.

Mesmo aborrecida, a cantora fez questão de comemorar a oportunidade de se apresentar em um dos eventos mais famosos do mundo:

“Tô até agora de cara que ontem, me apresentei no intervalo da NBA. Cara corada q é considerada a principal liga de basquete do mundo, fui dormir pensando e acordei pensando, nunca imaginei isso, Deus é demais” , concluiu.