Lobisomem fake assusta de norte a sul do Brasil, mas “nasceu” nos Estados Unidos

Vídeos que circulam em redes sociais no Acre, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que mostram um suposto lobisomem é fake.

Em cada cidade há uma narrativa local em alguns casos com “depoimentos” de quem viu o lobisomem morto em uma caçada, atacando porcos ou atravessando a mata. As narrativas são distintas, as reações que causam também, mas as imagens são as mesmas.

O suposto lobisomem, na verdade, “nasceu” dentro dos estúdios do artista plástico norte-americano Joseph-Rob Cobasky, que cria imagens de demônios, extraterrestres e criaturas de outros planetas para cinemas.

Em um vídeo divulgado no Instagram do artista é possível observar todo o processo de criação do que, na verdade, são esculturas realistas.



