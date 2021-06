Lázaro Ramos reage a gafe de âncora que o confundiu com Lázaro Barbosa

O ator Lázaro Ramos usou sua conta oficial no TikTok para reagir a uma gafe cometida pelo apresentador Marcelo Torres, do SBT Brasil.

O âncora confundiu, na última quinta-feira (17/6), o artista com Lázaro Barbosa, acusado de matar uma família no Distrito Federal.

No vídeo publicado na rede social, o ator surge bebendo água enquanto “assiste” ao telejornal. No momento em que é acusado de trocar tiros com a polícia, Lázaro cospe a água.

Assista:

“Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal”, disse o Marcelo Torres ao vivo.

A colega de bancada de Marcelo Torres, Márcia Dantas, citou o nome do suspeito corretamente na informação seguinte.

“Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes”, disse antes de chamar a repórter em Goiás.

Imediatamente, internautas compartilharam a gafe e o equivoco do jornalista viralizou nas redes sociais.

“Imagina como a Taís Araújo ficou nesse momento?”, escreveu um usuário do Twitter. “Nunca imaginei que o Lázaro Ramos viraria um serial killer”, disse outra. “Coitado do Lázaro Ramos. Ele era a única pessoa com esse nome”, completou mais um.