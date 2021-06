Lázaro Barbosa: Vídeo mostra encontro e resgate de família feita refém em rio de GO

Um vídeo mostra o momento do resgate de uma família que foi feita refém por Lázaro Barbosa, em um rio de Goiás. Um casal e uma adolescente de 16 anos foram localizados por policiais e, durante a ação de resgate, Lázaro conseguiu fugir novamente. No vídeo é possível ouvir o momento em que a equipe procura pela família e acontece uma troca de tiros com o procurado.

Uma força-tarefa com pelo menos 200 policiais procura pelo “Serial Killer” há aproximadamente 9 dias. Lázaro é suspeito de assassinar uma família em Ceilândia (DF). Os corpos de Cláudio, 48, e dos filhos Carlos Eduardo, 21, e Gustavo, 15, foram encontrados no dia 9 desse mês. Já o corpo da mãe, Cleonice, foi encontrado três dias depois, em um córrego, nua e com cabelos cortados.

O suspeito também é investigado por matar um caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, que fica localizado em Cocalzinho de Goiás, quatro dias antes de assassinar a família de Ceilândia.

Ficha Criminal do serial killer

Lázaro tem uma extensa ficha criminal com passagens na Bahia, Distrito Federal e Goiás. Dentre seus crimes, o que mais se destacou atualmente foi a chacina em Ceilândia, onde matou uma família, sendo mãe, pai e dois jovens.

Uma força-tarefa foi montada para encontrar Lázaro. Mais de 200 policiais estão procurando o suspeito há pelo menos oito dias pela região goiana, que fica no entorno do Distrito Federal. A equipe policial procura o serial Killer com a ajuda de cães, drones e helicópteros.

Segundo o Porta-Voz da Polícia do DF, Lázaro não é um bandido comum por ser caçador e conhecer bem a região onde está escondido.

*Com informações de: G1



