Kevinho ostenta Porsche de R$ 620 mil nas redes: “Novo bebê”

A ex-BBB Viih Tube, por sua vez, mostrou um “perrengue chique” de ter o carro de luxo: ela precisou gastar R$ 500 reais para abastecer o veículo.

A loira mostrou toda a situação a partir dos stories do Instagram. Enquanto isso, a ex-Chiquititas Cinthia Cruz ganhou um Porsche como presente no primeiro Dia Dos Namorados com Pietro Guedes.