Juza Bispo assume a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sena Madureira

Com vasta experiência na vida pública, Juza Bispo aceitou o desafio e partir de hoje é o novo Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Sena Madureira. Convidado pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), Juza assume a nova função com a expectativa de exercer um bom trabalho em parceria com a comunidade.

Bastante motivado, o gestor declarou que sua linha de gestão será educativa, e a intenção é trabalhar em parceria com as demais secretarias, para garantir uma conscientização na população, quanto aos cuidados que devem ser tomados para a preservação do meio em que vivem.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Juza Bispo destacou essa nova fase em sua vida profissional. “Quero agradecer primeiramente à Deus, e também ao prefeito Mazinho pela confiança em minha pessoa. Tive junto com ele nessa reeleição, já passei por vários setores da gestão pública, mas tenho a humildade de reconhecer que ainda tenho muito à aprender. É um desafio novo, a Secretaria de Meio Ambiente é uma pasta importante, pois quando falamos de Meio Ambiente, a gente fala de saúde, de Educação, de infraestrutura, é algo novo para mim, mas através de muito empenho e dedicação, vou corresponder às expectativas, frisou o novo gestor.

O Secretário ainda salientou que está preparado para o exercício da função, e que pretende ser um verdadeiro parceiro tanto dos demais gestores, bem como também da população senamadureirense.

E acrescentou. “O prefeito pode ter certeza que tem um secretário leal que vai fazer tudo para ajudar a Gestão Municipal, e sobretudo contribuir para o desenvolvimento do nosso município. É fato que temos normas, tanto a população como a própria gestão precisa cumprir com a legislação. Mas eu tenho ciência que para exercer um bom trabalho, eu preciso ter a população ao meu lado, para isso eu serei um parceiro, um amigo que vai sempre discutir com as associações de bairros, aquilo que for melhor para a nossa comunidade”, concluiu Juza Bispo.



