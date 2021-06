Justiça determina penhora do troféu da Libertadores de 1998 do Vasco

Publicidade

A decisão foi do juiz Ronaldo Santos Resende, da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), que despachou sobre o caso nesta quinta-feira. A informação foi publicada pelo site Esporte News Mundo e confirmada pelo ge.

O norte-americano Nick Okorie chegou a entrar em acordo com Vasco e cobra o valor R$ 64.350. No entanto, segundo a defesa do jogador, sequer a primeira parcela foi paga. O valor é referente a pagamentos atrasados de férias, FGTS e salários atrasados. Procurado pelo ge, o Vasco diz que não comento questões judiciais em andamento.