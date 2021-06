Justiça condena homem que matou irmão com facada em Rio Branco

Na última semana, o júri popular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco, condenou o auxiliar de motorista, Ronicleudo da Silva Neri, a 15 anos de prisão pela morte do próprio irmão, Ivaneldo da Silva Tavares, de 33 anos.

A condenação em regime fechado por homicídio duplamente qualificado ocorreu sete meses após o crime.

De acordo com a decisão, o juiz Alesson Braz negou direito de Neri responder em liberdade.

A vítima foi morta com uma facada no tórax enquanto discutia com o irmão na casa da mãe, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.



