Depois de soltar a voz no palco de Gilberto Gil, Alceu Valença e Wesley Safadão, foi a vez de Juliette Freire, campeã do BBB21, da Globo, mostrar seu talento na live São João de Campina Grande, de Elba Ramalho, transmitida nesta quarta-feira (23/6) no canal da cantora no Youtube. A maquiadora e advogada cantou os clássicos Que Falta Me Faz Um Xodó e Xote Dos Milagres.

Publicidade “Cactos do Brasil! Cactos do mundo, preparem os corações, sorriam felizes porque agora é a vez dela chegar aqui para brilhar, porque quando ela chega, é um facho enorme de luz. É aquela estrela que já nasceu brilhando… porque ela é doce, porque ela é linda, porque é amorosa. É a minha convidada. Só tenho coisas bonitas para dizer dela. O tanto de amor que eu sinto. Vou criar essa menina. A princesa da Paraíba… Juliette”, anunciou Elba Ramalho. Usando um vestido típico junino, branco com estampa floral e botas brancas de cano alto, a paraibana surgiu agradecendo: “Que honra, minha rainha. Cheguei, meu povo, minha Campina. Obrigada”. As duas se abraçaram e começaram a apresentação com Eu Só Quero Um Xodó. Além da participação da nordestina, Luã Yvys, filho de Elba com o ator Maurício Mattar, também participou do show. Antes da apresentação, Juliette compartilhou nos stories alguns momentos nos bastidores e, em uma foto, escreveu: “Vivendo sonhos”. Até o fechamento desta publicação, o vídeo já tinha alcançado mais de 950 mil visualizações na plataforma.