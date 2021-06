Juliette Freire revela data de documentário no GloboPlay e fala de novos projetos

Em participação no programa Mais Você desta sexta-feira (18), a advogada paraibana Juliette Freire, vencedora do Big Brother Brasil 21 e um dos maiores fenômenos das redes sociais dos últimos anos, confirmou que um documentário que conta a história de sua vida vai estrear no serviço GloboPlay em 29 de junho.

No bate-papo com a apresentadora Ana Maria Braga, a maquiadora e nova milionária falou ainda sobre o futuro de sua carreira e os novos projetos que quer implementar.

Um deles acontece já neste sábado: a paraibana vai participar de uma live ao lado dos cantores Wesley Safadão e Alceu Valença. O show “Arraiá do Safadão” será exibido no YouTube.

O documentário de Juliette Freire, exclusivo do serviço de streaming da Globo, contará com seis episódios e vai mostrar a infância da famosa em Campina Grande, na Paraíba, sua passagem pelo reality show de confinamento da emissora carioca e o sucesso após a vitória no programa, que garantiu o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A atração também vai abordar os bastidores do primeiro show da advogada, realizado ao lado de Gilberto Gil.

Na conversa com Ana Maria Braga, Juliette disse que está solteira e que quer “beijar mais na boca”.

Ela falou ainda que só teve dois namorados, e que por isso, ia para as festas de São João sempre ao lado das amigas.

Falando em São João, Juliette vai ser homenageada no São João 2021 de Campina Grande com uma vila, que receberá o nome dela.

O espaço está sendo montado na Vila Sítio São João, local de onde os shows com artistas nordestinos serão transmitidos pela internet.

Juliette Freire não foi a única participante do BBB21 a ganhar um documentário no GloboPlay.

A rapper Karol Conká também estrelou uma produção exclusiva do serviço de streaming.

Ao contrário da paraibana, no entanto, Conká saiu da atração com rejeição recorde de mais de 99%.

O programa, disponível na plataforma, mostra a vida da artista e fala sobre o “cancelamento” sofrido pela famosa.

Assista o trailer do documentário de Juliette Freire: