Juliette Freire faz mistério sobre novo amor e fãs cogitam Selton Mello

A campeã do BBB21, Juliette Freire, anunciou que já rolou o primeiro beijo pós-reality. Agora, os cactos (como são chamados os fãs da advogada paraibana), estão torcendo para que o responsável pelo beijo na nova milionária seja o ator Selton Mello.

Publicidade

Em recente entrevista dada ao Garotas Estúpidas, a maquiadora respondeu a perguntas dos seus fãs. Uma delas era a justamente se já tinha saído o primeiro beijo na boca depois do reality show. A influenciadora animada então respondeu:

“Já saiu! Não vou dizer quem, nem como, nem quando, depois eu digo! Deixa dar certo!”, quando perguntado em que momento teria acontecido o beijo tão aguardado, Juliette fez mistério: “Em uma das minhas viagens aí, é, já saiu, beijinhos!”.

Não demorou muito para que os cactos lotassem as redes sociais com teorias de que o ator Selton Melo seria o grande responsável pelo beijo na campeã do BBB21. Isso porque o artista nunca escondeu sua admiração pela paraibana. Por vários comentários em publicações de Juliette, Selton Mello já encheu a advogada de elogios.

“Esperando a Juliette anunciar que é embaixadora do coração do Selton Mello”, disse Mali Bulox pelo Twitter. “Mano se for o Selton, eu vou perturbar num grau kkk (mentira, só queria usar a frase dela mesmo) mas sério, vou ficar extremamente feliz”, torceu Janessa Pascoal pela mesma rede social.

Vale lembrar que na mesma entrevista, Juliette detalhou qual seria o seu perfil ideal de homem: “Gosto de homem inteligente, poético, gosto de homens”.Os fãs da advogada logo ligaram as características destacadas por Juliette condizentes com o perfil de Selton Mello.