Juliette Freire e mãe fazem tatuagem juntas

Juliette Freire, a vencedora do Big Brother Brasil 21, resolveu homenagear a mãe após a participação no reality de confinamento da Globo.

Desta vez a maquiadora e advogada optou por fazer uma tatuagem e eternizar o amor pela mãe na pele. Dona Fátima, mãe da paraibana também retribuiu o carinho e fez uma tattoo.

Por meio do seu perfil, Juliette compartilhou a tatuagem no braço esquerdo com a frase: “Filha de Fátima”.

Dona Fátima tatuou o oposto e em outro braço: “Mãe de Juliette”. Na legenda, a famosa e embaixadora Globoplay escreveu: “Filha de Fátima, Mãe de Juliette. Na pele, no sangue e no coração. Te amo, mainha!”.

Bia & Branca Feres, do nado sincronizado, elogiaram a influenciadora: “Que linda”. Também teve ex-BBB passando pelos comentários, é o caso de Gizelly Bicalho do BBB20 que deixou o elogio:

“Lindas”. Jackie Sampaio, ex-Power Couple e o ator Selton Mello também deixaram uma mensagem especial para Juliette.

Neste sábado (26), Juliette Freire marca presença em mais uma live, a ex-sister do BBB21 é convidada da transmissão ao vivo com Xand Avião, ex-Aviões do Forró.

O forrozeiro e a maquiadora dividem o palco juntos e o show será transmitido através do YouTube.

O fenômeno Juliette confirmou a participação pelo Instagram com : “Vai ter live com o comandante sim!”.

O evento começa 20h e conta com a participação também de Tato, vocalista do Falamansa.

Não é a primeira vez que a sister participa de live com famosos, já esteve ao lado de Elba Ramalho, Wesley Safadão e Gilberto Gil.

Nas redes sociais continua fazendo sucesso, ultrapassando a marca de 31 milhões de seguidores e sendo garota-propaganda de diversas marcas famosas.

O sucesso do BBB trouxe bons frutos para a moça que agora ganhou uma série documental na Globoplay.