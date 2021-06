Juliette é flagrada falando de Fiuk e vídeo é postado na internet

Destaque no BBB 2021, Juliette Freire voltou a se tornar assunto entre os internautas. O motivo, desta vez, teve relação com um vídeo vazado nas redes sociais por um sobrinho dela.

Nas imagens, a paraibana, que está visitando familiares em sua terra natal, surge falando de ninguém menos que Fiuk, seu ex-colega de reality.

Ao ganhar um pequeno bolo, a influencer se lembrou da paixão do ator por chocolate e afirmou carinhosamente que iria mandar um pedaço a ele.

Em outro trecho da filmagem, eis que Juliette acabou sendo encurralada de forma inesperada. Sem papas na língua, o sobrinho da famosa criticou o fato de Fiuk ter fumado de forma descontrolada no confinamento.

“Aquele homem só fazia fumar, não era, tia?”, disparou o jovem. A nova milionária, por sua vez, preferiu não se comprometer. “Sei não, sei não, não me prejudique. E nem bote isso aí pela caridade”, brincou.

A cena, claro, rapidamente viralizou na web. “Sobrinho de Juliette, você merece um presente dos bons, viu? Só falou fatos”, reagiu um seguidor.

“O sobrinho da Juliette vai ficar sem presente de natal kkkk ela pediu pra não postar e ainda sim ele teimou e publicou”, escreveu outro.

“E mentiu? Não, minha gente. O menino só falou o que tá todo mundo cansado de saber, só não tinham coragem pra falar. Vai levar uma chamada de tia Ju? Vai! Mas agora já foi. Foi espontâneo. Fiuk parecia um cinzeiro ambulante mesmo”, comentou mais um.

Juliette, cabe lembrar, venceu o Big Brother e faturou R$ 1,5 milhão. Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, a paraibana tem aumentado seu patrimônio financeiro, especialmente por causa das campanhas publicitárias.

No Twitter, a campeã do Big Brother Brasil tem 2,9 milhões de seguidores, bateu 10,8 milhões no TikTok e ultrapassou 30,8 milhões no Instagram. Com o engajamento cada vez mais em alta, ela virou embaixadora da Avon, da Americanas, do Globoplay e da marca L’Occitane au Brésil.

Confira: