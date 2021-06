Jovem tenta executar homem a tiros e é preso pela Polícia Civil em Brasiléia

O jovem A. O. L., 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (14) acusado de tentativa de homicídio. O crime aconteceu no município de Brasiléia, distante 230 km da capital.

De acordo com a Polícia Civil, o crime correu as 10h da manhã desta segunda. A vítima, J. L. G. de Q., 33 anos, recebeu quatro disparos de arma de fogo e foi hospitalizada com quadro de saúde seguindo estável.

O trabalho de investigação realizado pela equipe de agentes de Policia Civil, coordenados pela delegada Carla Ívane de Brito, logrou êxito na prisão do autor que, após cometer o crime se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Em menos de 5 horas a equipe conseguiu identificar o local onde estava o autor do crime, uma invasão localizada na região periférica do município conhecida como Invasão do José Peixoto e as 15h a equipe efetuou sua prisão.

Durante sua prisão o investigado não reagiu e disse que a motivação para o cometimento do delito seria uma forma de revanche contra ameaças que supostamente a vítima teria feito anteriormente contra ao autor.

O preso foi conduzido à delegacia geral do município e em seguida colocado à disposição da Justiça.



