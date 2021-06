Jovem é espancada e esfaqueada após briga dentro de carro de aplicativo em Rio Branco

A jovem Maria Caroline Silva Nascimento, 18 anos, foi brutalmente espancada e depois esfaqueada, na noite deste domingo (27), na rua Paulistana, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Maria estava em um balneário na companhia de “amigos” e se envolveu em uma discussão no interior de um carro de aplicativo. Após a briga, os próprios “amigos” começaram a espancar a vítima.

Ainda segundo a polícia, em seguida, os agressores jogaram a vítima para fora do carro e, uma das mulheres que agrediram Maria, em posse de uma faca, desferiu um golpe no braço esquerdo da garota, que ficou jogada em via pública. Após a ação, os agressores fugiram no veículo de aplicativo.

Moradores da região ajudaram a vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros à Maria, que foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar do 3° Batalhão esteve no local e, em posse das informações repassada pela vítima, começou a fazer buscas na região, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



